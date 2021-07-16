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В Украине новый рекорд по вакцинации. За сутки – почти 120 тысяч прививок

16 июля 2021 9:06

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Вчера более 50 тысяч украинцев получили вторую дозу препарата и закончили вакцинацию

Темпы вакцинации растут. Фото: REUTERS/Willy Kurniawan/File Photo

Темпы вакцинации растут. Фото: REUTERS/Willy Kurniawan/File Photo

В Украине за последние сутки, 15 июля, сделали рекордное количество прививок против коронавируса – 117 376.

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Об этом сообщили в Минздраве.

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Вчера одну дозу получили 63 002 человека, полностью иммунизированы – 54 374 человека. В течение суток работали 720 мобильных бригад, 1693 пункта прививки и 49 центров вакцинации.

Вакцинация в Украине 16 июля. Источник: Минздрав

Всего с начала прививочной кампании вакцинировали 2 539 636 украинцев, из них полностью иммунизированы – 1 360 256 человек. Всего сделали 3 899 890 прививок.

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Напомним, в Минздраве не исключают, что в конце 2021 года в Украине начнут по второму кругу вакцинировать людей, которые уже прошли первый курс прививок.

Кроме того, у одобренной в Украине вакцины нашли смертельный побочный эффект.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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