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В Украине обесточены полсотни населенных пунктов. Какие области пострадали от непогоды

2 июня, 07:51

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Люди остались без света из-за сильных порывов ветра и гроз – бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение

В Украине снова бушевала непогода. В результате 50 населенных пунктов в трех областях остались без света.

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Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что поселки остались без света из-за сильных порывов ветра и грозы. Там сработала система автоматической защиты, которая обесточила дома.

Какие области пострадали:

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  • Днепропетровская – 38 обесточенных населенных пунктов;
  • Донецкая – 6 населенных пунктов;
  • Запорожская – 6 населенных пунктов.

Сейчас бригады облэнерго восстанавливают электроснабжение.

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Напомним, ранее мощный ливень уничтожил дорогу в Черкасской области.

Кроме того, 29 мая в оккупированном Россией Симферополе бушевала непогода. Шел настолько сильный дождь, что видимость была практически нулевая. Некоторые улицы затопило, как и припаркованные на них автомобили.

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