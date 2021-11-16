В Украине области начнут выходить из красной зоны: в Минздраве назвали дату

В Минздраве заявили, что в Украине области могут начать выходить из красной карантинной зоны уже на следующей неделе. Есть ряд регионов, в которых уменьшился процент заболеваемости COVID-19.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время брифинга во вторник, 16 ноября.
Вскоре области будут выходить из красной зоны карантина
Как рассказал Ляшко, начало выхода областей из красного уровня эпидопасности прогнозируемо можно ожидать на следующей неделе. Есть ряд областей, в которых уменьшился процент заболеваемости, выписки стабильно начали преобладать над госпитализациями, а также снизился и процент занятых коек с кислородом.
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Ляшко добавил, что от начала введения красной зоны в первом регионе – Херсонской области, прошло 30 дней, что фактически составляет то же время, установленное прошлой волной коронавируса.
"Вовремя введенные карантинные ограничения позволили нам идти среднестатистическими темпами", – подытожил министр.
Коронавирус в Украине
За сутки 15 ноября в Украине зафиксировали 16 308 новых подтвержденных больных COVID-19. Из них детей – 1168, медработников – 327.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы – 2264 человека;
- летальных исходов – 838;
- выздоровело – 21 914 человек.
Количество зараженных в регионах в сутки:
- г. Киев – 1481 случай;
- Винницкая область – 619 случаев;
- Волынская область – 627 случаев;
- Днепропетровская область – 1635 случаев;
- Донецкая область – 736 случаев;
- Житомирская область – 301 случай;
- Закарпатская область – 379 случаев;
- Запорожская область – 1084 случая;
- Ивано-Франковская область – 325 случаев;
- Киевская область – 754 случая;
- Кировоградская область – 127 случаев;
- Луганская область – 337 случаев;
- Львовская область – 770 случаев;
- Николаевская область – 842 случая;
- Одесская область – 1549 случаев;
- Полтавская область – 1000 случаев;
- Ровенская область – 653 случая;
- Сумская область – 387 случаев;
- Тернопольская область – 280 случаев;
- Харьковская область – 547 случаев;
- Херсонская область – 153 случая;
- Хмельницкая область – 387 случаев;
- Черкасская область – 762 случая;
- Черновицкая область – 247 случаев;
- Черниговская область – 326 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.
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