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В Украине обнаружили больше 10 тысяч новых случаев COVID-19

18 апреля, 08:19

Виталий Семченко Виталий Семченко

Вылечить удалось 6523 инфицированных

В Украине за последние сутки выявили 10 282 новых случая инфицирования коронавирусом. По сравнению со днем ранее это число меньше на 4,7 тысячи.

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Об этом сообщается на сайте СНБО.

Всего инфекцию подтвердили у 1 946 510 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 250 украинцев (всего – 39 786). Вылечить удалось 1 482 079 инфицированных (6523 – за последние сутки).

При этом наибольшее количество инфицированных обнаружили в Харьковской (1590), Днепропетровской (1114), Одесской (595), Киевской (597) и Черниговской (587) областях.

Всего за сутки было в совокупности проведено 60 380 тестов на COVID-19 (ПЦР, ИФА и экспресс-тесты).

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Как сообщалось ранее, в Украине обновили зоны карантина. Строгие ограничения до сих пор действуют в 13 регионах, а самые мягкие – в трех.

Также "Сегодня" рассказывали, почему врачи не советуют антибиотики при COVID-19.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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