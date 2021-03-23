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По Украине распространяется британский штамм: чем опасна мутация

23 марта, 10:08

Виталий Семченко Виталий Семченко

Новый вариант коронавируса поражает молодых людей

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, чем опасен британский штамм коронавируса, который недавно был обнаружен в Украине.

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Соответствующее заявление глава ведомства сделал во время онлайн-брифинга.

По его словам, новая мутация в три раза заразнее, более агрессивна и поражает молодых людей.

"Это означает, что количество больных стремительно растет. У штамма короткий инкубационный период – три дня. Болезнь распространяется очень быстро", – сказал Степанов.

Для этого штамма характерно:

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  • тяжелое течение болезни;
  • поражение печени, нервной системы и слизистых почек;
  • стремительное увеличение госпитализаций началось именно из-за него;
  • он поражает молодых людей от 30 до 40 лет.
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Также Степанов добавил, что возросли риски постковидного синдрома из-за нового штамма вируса.

"То есть люди, переболевшие COVID-19, должны затем в течение 3-6 месяцев проходить реабилитацию, по сути дела лечиться, и количество этих людей составляет до 70%", – подчеркнул он.

Во всем мире вовсю циркулируют разные штаммы коронавируса, которые приводят к большому числу госпитализаций, а иногда и смертности. Журналисты "Сегодня" разобрали самые популярные вопросы о новых штаммах коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Минздрав штамм коронавирус Максим Степанов
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