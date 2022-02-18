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В Украине обнаружили новый вариант штамма омикрон – чем он опасен

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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18 февраля, 12:35
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Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин раскрыл подробности
Омикрон быстро передается. Фото: коллаж "Сегодня"
Омикрон быстро передается. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине зафиксировали новый вариант штамма коронавируса омикрон – BA.2. В нашей стране пока зарегистрированы единичные случаи.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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Подробности

Как рассказал Кузин, на территории нашей стране зарегистрированы варианты омикрона BA.1 и BA.2.

"Пока это единичные случаи. Но на самом деле, когда мы смотрим на подтипы штамма омикрон, то действительно этот второй вариант вызывает беспокойство. Мы сейчас не фиксируем его массово, это преимущественно случаи заражения вернувшихся из-за границы людей", – сказал санврач.

Важно отметить, что у варианта BA.2 нет генетического маркера, который ученые использовали, чтобы отличить вариант BA.1 от штамма "Дельта". Согласно исследованию ученых, BA.2 более заразен, чем BA.1.

Новые симптомы "Омикрона"

Тест на коронавирус необходимо сдать, если наблюдаются такие симптомы:

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  • потрескавшиеся или воспаленные губы,
  • "ковидные пальцы" — воспаление и сыпь на пальцах ног,
  • сухость кожи и сыпь в области шеи, передней части груди и других участках кожи, куда попадает солнечный свет,
  • сыпь на руках, локтях и ногах, похожая на потницу,
  • сыпь, похожая на крапивницу, которая выглядит как бугорки на коже,
  • сыпь, похожая на обморожение кожи, — пурпурные или красные болезненные пятна.

Все эти симптомы могут вызывать зуд.

Какие симптомы у заразившихся?

Научные наблюдения за мутациями вируса продолжаются, однако эксперты выделяют типичные симптомы, характерные для штамма "Омикрон". При этом потеря вкуса и запаха при "Омикроне" встречается гораздо реже, чем при предыдущих штаммах.

Новый штамм имеет меньший инкубационный период. В среднем, по данным научных исследований, он составляет 3 дня.

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Что обнаруживают у заболевших:

  • насморк;
  • головные боли и усталость;
  • реже – кашель (43,5%);
  • озноб или дрожь (30%);
  • лихорадка (29,4%);
  • утрата/искажение обоняния и/или вкуса (23,7%).

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