Украина
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
😷 Омикрон в Украине Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала ✊ РФ попалась на Донбассе Маска, кто ты? Маска, кто ты?
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

В Украине обнаружили штамм "Омикрон"

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
18 декабря, 10:25
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В образце женщины, вернувшейся из ОАЭ, обнаружили комбинацию мутаций, которые характерны для "Омикрона"
В Україні зафіксували перший випадок небезпечного штаму коронавірусу
В Україні зафіксували перший випадок небезпечного штаму коронавірусу / Фото: Коллаж: Сегодня

Среди абсолютного большинства образцов с вариантом "Дельта", а их в Украине сейчас более 97%, в одном образце удалось найти вирус с комбинацией мутаций как у "Омикрона". Позже по результатам полногеномного секвенирования подтвердили штамм "Омикрон".

Об этом сообщил генетик Александр Коляда в Instagram.

Реклама

"Что-то мы давно не проверяли отечественные вирусы на штаммы, — говорит мне наш главных специалист в лаборатории по генетике коронавируса Владислав Мосейко, — давай возьмем пару сотен образцов и проверим что за мутации в них есть, может какой-то новый странный штамм найдется". Говорит, и оказывается прав", – написал Коляда.

По словам генетика, в Украине есть первый случай потенциального "Омикрона".

У кого обнаружили?

В образце женщины, вернувшейся из ОАЭ, обнаружили комбинацию мутаций, которые характерны для "Омикрона".

Реклама

"Не думаю, что это первый такой человек, потому что в странах с той же политикой перелетов таких случаев уже сотни. Чем чаще ищут, тем чаще находят", – написал Коляда.

Почему это потенциальный "Омикрон"?

Генетик рассказал, какие именно мутации нашли в образце вероятного "Омикрона" в NTD-участке вируса. Это мутация N501Y (есть как у "Омикрона", так и у "Дельты"), K417N (характерна для "Омикрона" и некоторых старых штаммов – снижает их узнавание антителами). При этом в данном варианте вируса нет E484K (как у "бразильского" и Бета-штаммов), L452R (как у "Дельты"), а также мутаций K417T и W152C (они есть у "Эпсилона" и других штаммов).

"То есть выявлена комбинация мутаций, характерных именно для "Омикрона" и не характерные ни для "Дельты", ни для "Альфы", или еще каких-либо популярных вариантов вируса. Подтвердить все остальные десятки мутаций в вирусе тоже можно, но это займет у нас какое-то время, но мне все видится довольно однозначно", - написал Коляда.

Реклама

Что говорит Минздрав?

"Ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм Omicron (B.1.1.529-like). Человек, который оказался инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID -19. Пациент продолжает находиться на лечении", – написал в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Также сейчас проводится эпидемиологическое расследование указанного случая и дополнительное обследование контактных лиц.

Как быстро могут появиться симптомы после заражения

Существует пять симптомов, которые были идентифицированы как признаки "Омикрона":

  • зуд в горле,
  • сухой кашель,
  • постоянная усталость,
  • мышечные боли,
  • иногда даже ночная потливость.

По данным ВОЗ, симптомы "Омикрона" могут проявиться от 3 до 14 дней. В среднем это занимает пять-шесть дней.

Люди могут болеть бессимптомно, но они могут заразить других примерно за два дня до появления симптомов и в течение 10 дней после этого. Поэтому людей просят изолироваться, если у них положительный тест, даже если у них нет симптомов.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Перспективы карантина
Реклама
ТОП публикаций
Игорь Серов

Игорь Серов

Ведущий редактор Сегодня

 Смотреть все статьи
ТОП публикаций
София Ковнир

София Ковнир

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
В тренде
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Опрос
Фото дня

Смотрите! В Киеве возле метро заметили огромные танки

Подробнее
Реальная мистика 🎃

Куда поехать, чтобы встретить призраков? Мы собрали ТОП-5 самых мистических домов в Украине!

Узнать все тайны
Опрос
Коронавирус за неделю

50 732

заболело за неделю в Украине

-19%

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.19

Российский рубль (₽)

0.3701

Евро (€)

30.84

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять