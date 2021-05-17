Українська
$ 27,61
33,48
  1. Последние новости Украины

Коронавирус "дал заднюю"? В Украине все меньше новых случаев за сутки (статистика)

17 мая, 08:11

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В Минздраве озвучили новые данные по ковиду за сутки – суточный прирост больных уменьшается

Медик скорой помощи в защитном костюме

Медик скорой помощи в защитном костюме / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

В Украине за последние сутки, 16 мая, обнаружили 2136 новых случаев коронавируса. Это на 1484 больных меньше, чем сутками ранее.

Реклама

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего за время эпидемии в стране зафиксировали 2 156 000 пациентов с коронавирусом. Вчера от болезни умерли 109 человек (всего – 48 184).

Вылечиться удалось 6 869 пациентам за сутки (всего – 1 864 593).

Данные по коронавирусу по состоянию на 17 мая
Реклама

Данные по коронавирусу по состоянию на 17 мая

В тренде
Везде грозы и до +29 градусов: чего ожидать от погоды в Украине 17 мая (карта)
REUTERS/Gleb Garanich В Украине ожидается плохая погода
В тренде
Визит глав МИД Молдовы и Грузии и заседание НАТО – анонсы СЕГОДНЯ
В тренде
Карантин в Украине: в оранжевую зону попала одна область

Читайте также: Украина разрабатывает три вакцины от COVID-19 – Ляшко. Эксклюзив

Напомним, что в Украине почти не осталось COVID-вакцин AstraZeneca. Сейчас продолжается иммунизация украинцев мобильными бригадами, которые используют другие препараты.

Кроме того, мы писали, что Владимир Зеленский недавно поставил задачу вакцинировать половину украинцев ко Дню Независимости. До дедлайна осталось чуть более трех месяцев, а за прошедшие почти три месяца вакцинировали 2% населения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Гривня укрепляется: почем может быть доллар в мае
Гривня укрепляется: почем может быть доллар в маеЭкономика
Похолодание и грозовые дожди: синоптик огорчила прогнозом погоды на понедельник
Похолодание и грозовые дожди: синоптик огорчила прогнозом погоды на понедельникУкраина
Жара и дожди. Синоптики рассказали, какой будет сегодня погода в Украине
Жара и дожди. Синоптики рассказали, какой будет сегодня погода в УкраинеУкраина
С удовольствием это сделаем: Медведчука могут обменять на политзаключенных Кремля
С удовольствием это сделаем: Медведчука могут обменять на политзаключенных КремляУкраина
Американцы приехали на Донбасс: увидели руины Широкино и катера РФ (фото)
Американцы приехали на Донбасс: увидели руины Широкино и катера РФ (фото)Донбасс
В Украину скоро придет жара – прогноз погоды на ближайшие дни (карта)
В Украину скоро придет жара – прогноз погоды на ближайшие дни (карта)Украина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять