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В Украине обновили карту карантинных зон: кто попал под жесткие ограничения

31 августа, 09:10

Денис Беспалов Денис Беспалов

Максимальные ограничения будут действовать в Черновцах и Ивано-Франковске

В Украине с 31 августа начала действовать обновленная карта карантинных зон. Решение обновить зональное деление страны было принято 27 августа на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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В "красную" зону попали: Черновцы, Ивано-Франковск. Также максимальные ограничения будут действовать в городах Калуш и Коломыя, а также в Городенковском, Косовском и Тисменицком районах (Ивано-Франковская область); городах Беляевка и Измаил (Одесская область); в Дубно, Остроге, Костопольском и Радивиловском районах (Ровенская область); в городах Бережаны и Чертков, а также в Бережанском районе (Тернопольская область); Вижницком, Глыбокском, Заставновском, Кицманском и Новоселицком районах (Черновицкая область).

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В "оранжевую" зону попали областные центры Луцк, Ужгород, Львов, Сумы, Тернополь и Харьков, а также города Владимир-Волынский, Коростень, Мукачево, Чоп, Болехов, Бурштын, Яремче, Березань, Моршин, Самбор, Черноморск, Вараш и Новоднестровск. Кроме того, сюда включили ряд районов в различных областях.

В "желтой" зоне оказались Киев, а также областные центры Винница, Житомир, Чернигов, Хмельницкий, Ровно, Одесса.

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Как известно, в Украине до 31 октября включительно продлили действие адаптивного карантина.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Украина коронавирус

Источник: Сегодня

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