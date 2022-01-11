В Украине обновили правила в кафе и ресторанах. Что нужно знать

Правила созданы для безопасного пребывания в заведения общественного питания

Правила есть для работников заведений и их посетителей / Коллаж "Сегодня"

В Украине работа общепита разрешена только, если у работников и посетителей есть сертификаты о вакцинации, отрицательный результат теста или подтверждения выздоровления от COVID-19. Также появились дополнительные правила безопасного пребывания в общепитах.

Об этом сообщает Коронавирус_инфо.

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Дополнительные правила для работников:

использование средств индивидуальной защиты,

тщательное мытье рук с мылом или обработка антисептиком после каждого снятия и надевания новых средств индивидуальной защиты,

регулярное мытье рук. Не реже, чем раз в три часа,

не прикасаться к лицу руками,

воздержание от контакта с людьми, имеющими симптомы респираторных заболеваний,

самоизоляция, если есть симптомов респираторных заболеваний,

проверка COVID-документов у посетителей.

Правила для посетителей:

обработка рук антисептиком перед входом в заведение,

показывать COVID-документы работникам заведения,

передвижение по заведению в средствах индивидуальной защиты,

соблюдение физической дистанции.

Правила безопасного пребывания в общепитах. Фото: Коронавирус_инфо.

Статистика коронавируса в Украине

​За прошедшие сутки 9 января в Украине зафиксировано 1 969 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

Также за минувшие сутки:

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госпитализировано – 1064 человека;

летальных исходов – 86;

выздоровело – 3 517 человек.

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