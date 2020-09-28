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В Украине обновили список карантинных зон: где и какие действуют ограничения

28 сентября, 10:08

Денис Беспалов Денис Беспалов

В "красной зоне" оказались всего два города

С понедельника, 28 сентября, в Украине начало действовать обновленное деление страны на карантинные зоны.

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Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Решение о новом зонировании в Украине было принято 24 сентября на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Однако вступило в силу только сегодня.

В "красной зоне" оказался Тернополь, а также город Бережаны в Тернопольской области.

В "оранжевую зону" из областных центров попали: Ужгород, Ивано-Франковск, Сумы, Харьков и Черновцы.

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Также сюда поместили ряд городов: Коростень, Мелитополь, Коломыю, Обухов, Измаил, Черноморск, Дубно, Каменец-Подольский, Канев и Смелу.

В "желтой зоне" находятся: Киев, Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Запорожье, Львов, Николаев, Полтава, Одесса, Ровно и Черкассы.

Читайте также: Где в Украине нельзя смягчать карантин: появился обновленный список

Ограничения по зонам:

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В "зеленой зоне" действуют следующие требования:

  • обязательное ношение масок в общественных зданиях;
  • социальное дистанцирование во время массовых мероприятий – один человек на 5 кв. м;
  • заполненность кинотеатров не более чем на 50%;
  • перевозки пассажиров общественном транспортом разрешаются только в масках и на сидячих местах.
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В "желтой зоне" добавляется ограничение по посещению учреждений соцзащиты, в которых находятся люди преклонного возраста.

В "оранжевой зоне" дополнительно запрещена работа:

  • хостелов и турбаз;
  • ресторанов, ночных клубов ночью;
  • спортзалов, фитнес-центров;
  • учреждений культуры (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 кв. м помещения);
  • детских лагерей.

Также запрещены массовые сборы.

В "красной зоне" добавляется запрет на работу общественного транспорта, работу ТРЦ, кафе и ресторанов.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о перспективах введения жесткого карантина по всей стране.

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Согласно последним данным, в Украине подтверждено 201 305 случаев заражения коронавирусом. Умерли 3996 человек. Выздоровели 88 453 инфицированных.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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карантин Украина коронавирус

Источник: Сегодня

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