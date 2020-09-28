В Украине обновили список карантинных зон: где и какие действуют ограничения

С понедельника, 28 сентября, в Украине начало действовать обновленное деление страны на карантинные зоны.
Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.
Решение о новом зонировании в Украине было принято 24 сентября на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Однако вступило в силу только сегодня.
В "красной зоне" оказался Тернополь, а также город Бережаны в Тернопольской области.
В "оранжевую зону" из областных центров попали: Ужгород, Ивано-Франковск, Сумы, Харьков и Черновцы.
Также сюда поместили ряд городов: Коростень, Мелитополь, Коломыю, Обухов, Измаил, Черноморск, Дубно, Каменец-Подольский, Канев и Смелу.
В "желтой зоне" находятся: Киев, Винница, Луцк, Днепр, Житомир, Запорожье, Львов, Николаев, Полтава, Одесса, Ровно и Черкассы.
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Ограничения по зонам:
В "зеленой зоне" действуют следующие требования:
- обязательное ношение масок в общественных зданиях;
- социальное дистанцирование во время массовых мероприятий – один человек на 5 кв. м;
- заполненность кинотеатров не более чем на 50%;
- перевозки пассажиров общественном транспортом разрешаются только в масках и на сидячих местах.
В "желтой зоне" добавляется ограничение по посещению учреждений соцзащиты, в которых находятся люди преклонного возраста.
В "оранжевой зоне" дополнительно запрещена работа:
- хостелов и турбаз;
- ресторанов, ночных клубов ночью;
- спортзалов, фитнес-центров;
- учреждений культуры (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 кв. м помещения);
- детских лагерей.
Также запрещены массовые сборы.
В "красной зоне" добавляется запрет на работу общественного транспорта, работу ТРЦ, кафе и ресторанов.
Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о перспективах введения жесткого карантина по всей стране.
Согласно последним данным, в Украине подтверждено 201 305 случаев заражения коронавирусом. Умерли 3996 человек. Выздоровели 88 453 инфицированных.
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