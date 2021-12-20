В Украине обновят список профессий с обязательной вакцинацией. Кому еще нужна прививка

В Украине расширили список профессий, работники которых должны быть вакцинированы от коронавируса.
Об этом сообщает сайт Кабмина.
Новые правила вступят в силу с 20 января. Приказ о расширении перечня профессий для обязательной вакцинации был зарегистрирован 16 декабря.
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Кого еще вакцинируют
Согласно новому приказу, обязательную прививку от коронавируса должны получить люди таких профессий:
- все работники органов местного самоуправления,
- сотрудники учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности,
- сотрудники всех коммунальных предприятий, учреждений и организаций.
Кого уже не пускают на работу без прививки:
- соцработников,
- сотрудников государственных предприятий, учреждений и организаций,
- сотрудников стратегически важных предприятий,
- сотрудников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
- работников местных государственных администраций и структурных подразделений;
- учителей, воспитателей, преподавателей.
Условия отстранения от работы
Отстраненным не будут платить зарплату. Также они не смогут получить больничные. А вот увольнять их не будут.
Вернуться на работу можно после того, как человек вакцинируется хотя бы одной дозой от коронавируса. Или же нужно предоставить справку о противопоказаниях к вакцинации.
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