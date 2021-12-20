В Украине обновят список профессий с обязательной вакцинацией. Кому еще нужна прививка

Правила обязательной вакцинации от коронавируса будут распространяться еще на три категории профессий

Медики теперь тоже должны будут вакцинироваться в обязательном порядке. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине расширили список профессий, работники которых должны быть вакцинированы от коронавируса.

Об этом сообщает сайт Кабмина.

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Новые правила вступят в силу с 20 января. Приказ о расширении перечня профессий для обязательной вакцинации был зарегистрирован 16 декабря.

Кого еще вакцинируют

Согласно новому приказу, обязательную прививку от коронавируса должны получить люди таких профессий:

все работники органов местного самоуправления,

сотрудники учреждений здравоохранения государственной и коммунальной формы собственности,

сотрудники всех коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Кого уже не пускают на работу без прививки:

соцработников,

сотрудников государственных предприятий, учреждений и организаций,

сотрудников стратегически важных предприятий,

сотрудников центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

работников местных государственных администраций и структурных подразделений;

учителей, воспитателей, преподавателей.

Условия отстранения от работы

Отстраненным не будут платить зарплату. Также они не смогут получить больничные. А вот увольнять их не будут.

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Вернуться на работу можно после того, как человек вакцинируется хотя бы одной дозой от коронавируса. Или же нужно предоставить справку о противопоказаниях к вакцинации.

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