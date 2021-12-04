В Украине объявили об опасности на дорогах – список областей

В нескольких регионах наблюдается I уровень опасности – желтый

На дорогах гололед. Фото: коллаж "Сегодня"

В субботу, 4 декабря, синоптики предупредили водителей об опасности. Так, на дорогах гололед.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

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На дорогах опасно

Гололед на дорогах наблюдается в западных и северных областях. Там объявили I уровень опасности – желтый.

Гололед на дорогах в следующих областях:

Ровенской

Хмельницкой

Тернопольской

Закарпатской

Ивано-Франковской

Черновицкой

Львовской

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Погода на 4 декабря

В Украине в субботу, 4 декабря, будет облачная и дождливая погода на юге и востоке страны.

На западе Украины 4 декабря будет холоднее всего, но сухо и без осадков. Однако ночью в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях возможны сильные морозы – -13...-9. Днем столбики термометра поднимутся максимум до +2 градусов. Такой же погода будет и в северных и центральных областях, однако ночью морозы будут несколько слабее.