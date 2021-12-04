В Украине объявили об опасности на дорогах – список областей

В субботу, 4 декабря, синоптики предупредили водителей об опасности. Так, на дорогах гололед.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
На дорогах опасно
Гололед на дорогах наблюдается в западных и северных областях. Там объявили I уровень опасности – желтый.
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Гололед на дорогах в следующих областях:
- Ровенской
- Хмельницкой
- Тернопольской
- Закарпатской
- Ивано-Франковской
- Черновицкой
- Львовской
Погода на 4 декабря
В Украине в субботу, 4 декабря, будет облачная и дождливая погода на юге и востоке страны.
На западе Украины 4 декабря будет холоднее всего, но сухо и без осадков. Однако ночью в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях возможны сильные морозы – -13...-9. Днем столбики термометра поднимутся максимум до +2 градусов. Такой же погода будет и в северных и центральных областях, однако ночью морозы будут несколько слабее.
В восточных и южных областях ночь и день пройдут без морозов, но с дождями и мокрым снегом.
В Киеве небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -3…-1 °С, днем -1…+1 °С.