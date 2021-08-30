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В Украине объявили штормовое предупреждение: будут грозы, град и шквалы

Артем Гавриленко Артем Гавриленко Редактор раздела Деньги
30 августа, 13:30
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В Киевской, Черниговской и Черкасской областях ожидаются сильные дожди. Объявлен I уровень опасности, желтый
В Украине объявили штормовое предупреждение. Коллаж: "Сегодня"
В Украине объявили штормовое предупреждение. Коллаж: "Сегодня"

Сегодня погода в Украине может ухудшиться, до конца дня и ночью в ряде регионов ожидаются грозы, град и шквалы. Также местами прогнозируются сильные дожди.

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Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В северных, центральных и южных областях до конца суток 30 августа и ночью 31 августа грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Киевской, Черниговской и Черкасской областях ожидаются сильные дожди. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Прогноз погоды на сентябрь

По расчетам Леонида Горбаня, в начале сентября нас ждет еще 10 дней лета, но позже начнутся дожди и похолодает. Приятными будут первые четыре-пять дней месяца: погода – как в середине августа, солнечно, местами небольшие дождики, температура днем до 25 градусов тепла. Вторая пятидневка окажется дождливой, но теплой, также до +25 в отдельные дни – самая грибная погода.

После 10 числа дожди прекратятся, антициклон принесет ясную, но прохладную погоду – днем не выше +18, ночью – около пяти градусов тепла. Еще больше похолодает к 20 сентября, температура днем +10-12 градусов. К тому же зарядят дожди, так что без зонтов, курток и непромокаемой обуви не обойтись. Но среди осенней слякоти ушедшее лето пошлет нам последнее "прости": 21-23-го небо прояснится и днем потеплеет до +17-19 градусов. В конце месяца снова наступит сухая прохлада, днем +10-12, ночью +5 градусов.

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