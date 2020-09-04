В Украине объявили штормовое предупреждение: где будет опасно

В Украину пришла дождливая и более прохладная погода. В связи с этим завтра, 5 сентября, спасатели объявили в стране штормовое предупреждение.

Реклама

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в южных и Донецкой областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Ранее мы сообщали, что народный синоптик Леонид Горбань рассказал, чего ждать от погоды в сентябре.

Также напомним, в Виннице прошел мощный ливень с градом и сильным ветром, в результате которого многие улицы превратились в реки. Кроме того, в городе на проезжую часть повалило несколько деревьев.

Кроме того, 12 августа Одессу накрыл мощный ливень с грозой. Первыми "жертвами" непогоды стали Киевский и Малиновский районы. Также сильно затопило курортный микрорайон Аркадия, возле аквапарка по ступенькам лился непрерывный поток воды.

Реклама

А на Волыни из-за мощных ливней, которые обрушились на Украину 25 августа, затопило три города. Спасателям пришлось откачивать воду с помощью мотопомпы. Очевидцы в соцсетях пишут, что ливневая канализация не справляется с наплывом дождевой воды.

Видер: facebook.com/tvoe2020vv

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама