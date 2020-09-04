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В Украине объявили штормовое предупреждение: где будет опасно

4 сентября, 15:31

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Местами синоптики прогнозируют сильный ветер

В Украину пришла дождливая и более прохладная погода. В связи с этим завтра, 5 сентября, спасатели объявили в стране штормовое предупреждение.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в южных и Донецкой областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с.

Ранее мы сообщали, что народный синоптик Леонид Горбань рассказал, чего ждать от погоды в сентябре.

Также напомним, в Виннице прошел мощный ливень с градом и сильным ветром, в результате которого многие улицы превратились в реки. Кроме того, в городе на проезжую часть повалило несколько деревьев.

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Кроме того, 12 августа Одессу накрыл мощный ливень с грозой. Первыми "жертвами" непогоды стали Киевский и Малиновский районы. Также сильно затопило курортный микрорайон Аркадия, возле аквапарка по ступенькам лился непрерывный поток воды.

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А на Волыни из-за мощных ливней, которые обрушились на Украину 25 августа, затопило три города. Спасателям пришлось откачивать воду с помощью мотопомпы. Очевидцы в соцсетях пишут, что ливневая канализация не справляется с наплывом дождевой воды.

Видер: facebook.com/tvoe2020vv

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