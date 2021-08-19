В Украине объявили штормовое предупреждение. Где ждать ураганный ветер и грозы

В четверг, 19 августа, почти во всех центральных, южных и восточных областях Украины объявили штормовое предупреждение. Там синоптики прогнозируют грозы, град и шквалы.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
"19 августа в центральных (кроме Винницкой), южных, днем также в восточных областях грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с", – говорится в предупреждении.
Из-за непогоды в стране объявили I уровень опасности – желтый.
Что это значит?
I степень – погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды.
Спасатели рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.
Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.
Мы также писали, что:
- на днях на Керчь обрушился мощный ливень – город снова затопило – авто плавали по воде, частные дома и дворы ушли под воду.
- поплыл юг России. Из-за наводнения в Краснодарском крае эвакуируют местных жителей, спасатели могут добраться до некоторых населенных пунктов только на лодках.