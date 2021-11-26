В Украине объявили штормовое предупреждение: на улицах будет опасно

В пятницу, 26 ноября, в Украине синоптики объявили штормовое предупреждение. На территории всех областей ожидается сильный ветер в ближайший час.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Штормовое предупреждение
В ближайший час, с удержанием до конца суток 26 ноября, ночью и утром 27 ноября ожидаюся порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат – 25-30 м/с. Кроме того, будет держаться I уровень опасности – желтый.
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Погода на 26 ноября
В пятницу, 26 ноября, в Украине ожидается почти сухая погода. Лишь в трех областях прогнозируют осадки.
В течение дня в Украине ожидается переменная облачность. На западе температура составит 5-10 градусов тепла. На востоке столбики термометров будут колебаться от +3 до +5 градусов.
В северных регионах температура составит 3-8 градусов тепла. На юге – +4-11 градусов.
В Киеве осадков не прогнозируют, 6-8 градусов тепла, а в Симферополе также будет сухо, +8-10 градусов.
На Киев надвигаются метели и морозы
В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.
По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.
7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.
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