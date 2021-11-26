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В Украине объявили штормовое предупреждение: на улицах будет опасно

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
26 ноября, 09:57
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На территории страны будет удерживаться I уровень опасности – желтый
В Украине ухудшение погоды. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине ухудшение погоды. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 26 ноября, в Украине синоптики объявили штормовое предупреждение. На территории всех областей ожидается сильный ветер в ближайший час.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Штормовое предупреждение

В ближайший час, с удержанием до конца суток 26 ноября, ночью и утром 27 ноября ожидаюся порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат – 25-30 м/с. Кроме того, будет держаться I уровень опасности – желтый.

Погода на 26 ноября

В пятницу, 26 ноября, в Украине ожидается почти сухая погода. Лишь в трех областях прогнозируют осадки.

В течение дня в Украине ожидается переменная облачность. На западе температура составит 5-10 градусов тепла. На востоке столбики термометров будут колебаться от +3 до +5 градусов.

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В северных регионах температура составит 3-8 градусов тепла. На юге – +4-11 градусов.

В Киеве осадков не прогнозируют, 6-8 градусов тепла, а в Симферополе также будет сухо, +8-10 градусов.

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На Киев надвигаются метели и морозы

В Киев придут настоящие холода уже 6 декабря. Тогда же ожидаются снегопады.

По прогнозу синоптиков, до 6 декабря в Киеве будет переменчивая погода с дождями. Но уже с 6 декабря в столице похолодает. Так, ночью ожидаются метели, а днем будет не более 0 градусов.

7 декабря осадков не ожидается, а днем будет не выше -2 градусов, ночью температура воздуха опустится до -5 градусов. 8 декабря ночью будет мороз до -8 градусов, а днем -4 градуса. В дальнейшие дни морозы усилятся, а осадков не будет.

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