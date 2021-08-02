В Украине объявлено штормовое предупреждение: где испортится погода

В первый рабочий день недели погода готовит неприятный сюрприз украинцам – ждем штормовой ветер и град

Украинцев ждут ливни и штормовой ветер

Сегодня Украину ждут не только дожди с грозами – на большей части территории страны объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня в западных, северных, центральных, Одесской, Николаевской и Харьковской областях, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Также в восточных, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Как сообщали новости "Сегодня", из-за сильных порывов ветра, дождя и грозы в Украине на утро 2 августа оказались обесточены 529 населенных пунктов, больше всего во Львовской области – почти 300. Читайте также подробней, что на днях натворила непогода в Украине.

Тем временем ученые рассматривают три сценария, по которым будет меняться погода в мире. При наиболее вероятном Украину ждут засухи и сезонные потопы. Климатолог Светлана Бойченко рассказала, каким будет климат Украины через 50 лет.