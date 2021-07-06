Українська
$ 27,29
32,37
  1. Последние новости Украины

В Украине объявлено штормовое предупреждение: где ждать удара стихии

6 июля 2021 10:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Ливни и сильный ветер уже натворили немало беды в некоторых областях, но это еще не конец

В Украине снова будет буря

В Украине снова будет буря / Фото: PxHere

Непогода в Украине никак не утихомирится: в большинстве областей снова дожди с грозами, а в некоторых регионах даже объявлено штормовое предупреждение – ожидаются ливни, град и шквалы.

Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Реклама

Спасатели отмечают со ссылкой на синоптиков, что в южной части, восточных и центральных областях грозы, а в отдельных районах будет даже град и шквалы 15-20 м/с.

В южных, днем и в восточных областях местами сильные дожди (I уровень опасности, желтый).

Не пропусти!
Италия – Испания: онлайн-трансляция первого полуфинала Евро-2020
Италия - Испания на Евро-2020

Как сообщали новости "Сегодня", из-за сильных порывов ветра, дождя и грозы в Украине по состоянию на утро 6 июля оказался обесточенным 41 населенный пункт. Больше всего сел пострадало в Черкасской области – 16. А на днях сильные ливни со штормовым ветром обрушились на Бердянск и разгромили городские пляжи, а на берег выбросило кучу медуз.

Реклама

Тем временем в Крыму продолжаются потопы, даже погибла женщина.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Украинцам не нужны доллары. Почему курс снова упал и надолго ли это
Украинцам не нужны доллары. Почему курс снова упал и надолго ли этоФинансы
Беларусь закрыла границу? Кулеба опроверг вранье Лукашенко
Беларусь закрыла границу? Кулеба опроверг вранье ЛукашенкоВласть
В Европе вспышка коронавируса – Украина срочно принимает меры
В Европе вспышка коронавируса – Украина срочно принимает мерыУкраина
Стягивание войск в Черное море – атакует ли РФ НАТО и почему Украина выбрала Альянс
Стягивание войск в Черное море – атакует ли РФ НАТО и почему Украина выбрала АльянсВласть
Взлет доллара замедлился: курс валют НБУ
Взлет доллара замедлился: курс валют НБУФинансы
"Для него россияне – братья". В Киеве из-за сотрудничества с Дорном пострадал магазин (видео)Украина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять