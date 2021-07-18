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В Украине объявлено штормовое предупреждение: кому не повезет с погодой

18 июля 2021 10:00

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Несмотря на грозовые дожди, а местами град и шквалы, во всех областях будет очень жарко, а на востоке и юге вообще как на сковородке

Погода в Украине будет так себе. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Погода в Украине будет так себе. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Сегодня в Украине будут и жара, и грозы. А в некоторых областях синоптики даже объявили штормовое предупреждение.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, 18 июля днем в западных областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и в Карпатах ливни.

Также сегодня в западных, северных, восточных, Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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В Украине объявлено штормовое предупреждение: кому не повезет с погодой
Погода в Украине будет так себе. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak

Тем временем самый известный народный синоптик Украины Леонид Горбань нам в интервью рассказал, какой будет погода до конца июля, чего ждать в августе, осенью и даже будущей зимой. Кроме того, он поведал секреты того, как определяет погоду без метеозондов и другой современной техники.

Также он поделился секретом, как спастись в жару без кондиционера. Синоптик отмечает, что чем больше будете пить воду, тем больше "опухнете".

Смотрите также видео последствий непогоды в Киеве 17 июля:

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