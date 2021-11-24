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В Украине оранжевых областей стало больше: кто приближается к локдауну

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
24 ноября, 09:53
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В красной карантинной зоне до сих пор находится Киев и 18 регионов
Карантин в Украине продолжается. Фото: коллаж "Сегодня"
Карантин в Украине продолжается. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на 24 ноября в Украине уменьшилась желтая зона карантина. Черновицкая область перешла в оранжевую.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Минздрав обновил карантинные зоны в Украине

Красная зона

  • Киев
  • Херсонская
  • Одесская
  • Запорожская
  • Донецкая
  • Днепропетровская
  • Сумская
  • Николаевская
  • Ровенская
  • Житомирская
  • Ивано-Франковская
  • Киевская
  • Луганская
  • Хмельницкая
  • Черниговская
  • Львовская
  • Волынская
  • Черкасская
  • Винницкая (области)

Оранжевая зона

  • Полтавская
  • Харьковская
  • Закарпатская
  • Черновицкая (области)

Желтая зона

  • Тернопольская
  • Кировоградская (области)

В Украине новая вспышка коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине новая вспышка коронавируса. Фото: коллаж "Сегодня"

Статистика коронавируса в Украине

За прошедшие сутки, 23 ноября, в Украине зафиксировали 14 325 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни. Из них детей – 1 183, а медработников – 287.

Также за минувшие сутки:

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  • госпитализировано – 4077 человек;
  • летальных исходов – 595;
  • выздоровело – 29 044 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 367 461 человек;
  • выздоровело – 2 825 641 человек;
  • летальных исходов – 82 913.

Кто покинет красную зону уже в ближайшее время?

Эксперты прогнозируют, что уже на этой неделе могут выйти из красной зоны такие области:

  • Луганская,
  • Львовская.

В ближайшее время к ним могут присоединиться:

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  • город Киев,
  • Донецкая,
  • Одесская,
  • Херсонская области.

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