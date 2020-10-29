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В Украине ощутимо похолодает: синоптик рассказала, как изменится погода

29 октября, 13:52

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Наталия Диденко предупредила водителей об ухудшении видимости на дорогах

В Украину идет холодный циклон и уже с пятницу температура воздуха в некоторых регионах резко снизится. Хотя на юге будет довольно тепло. Также в ряде областей пройдут дожди.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Она предупредила водителей, что утром туман и видимость на дороге ухудшится до 300-500 метров.

"Уже завтра ощутимо похолодает на западе Украины, днем ​​там до 9-13 градусов. А в субботу это похолодание распространится дальше. В большинстве областей Украины завтра, в пятницу, ожидается 11-15 градусов, на юге и юго-востоке 15-18 градусов. Дожди 30 октября пройдут местами в западных областях, на Луганщине, в Винницкой и Одесской областях, дойдут до Черкасской, Житомирской и Киевской области. В Карпатах возможен мокрый снег", – написала Диденко.

В тренде
В Украине ощутимо похолодает: синоптик рассказала, как изменится погода

В Киеве пятница будет влажной, с туманами и периодическим дождем. Температура воздуха 12 градусов, а вот на выходных еще сильней похолодает – до 7-10 градусов. В субботу дождь, в воскресенье – без осадков.

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Тем временем синоптики прогнозируют, что ноябрь, в отличие от двух предыдущих, наполовину летних месяцев, с первых дней покажет, что он месяц осенний – с холодными дождями, мокрым снегом и даже заморозками. Читайте подробней прогноз погоды на ноябрь.

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Источник: Сегодня

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