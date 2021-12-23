В Украине осталось только два "красных" региона: что там происходит

В стране 7312 новых случаев COVID-19 зафиксировано 23 декабря 2021 года

Статистика COVID-19 падает / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине COVID-показатели стабилизировались. Но пока что несколько регионов находятся в красной зоне.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Карантинные зоны

Красная

Волынская

Запорожская

Желтая

г. Киев,

Днепропетровская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская,

Черновицкая,

Черкасская,

Черниговская,

Донецкая,

Винницкая,

Хмельницкая,

Закарпатская,

Одесская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская.

Коронавирус в Украине

В Украине 7312 новых случаев COVID-19 зафиксировано 23 декабря 2021 года. В частности, заболели 585 детей и 182 медработника.

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Всего за время пандемии:

заболели – 3 630 391 человек;

выздоровели – 3 393 420 человек;

летальных случаев – 94 184;

проведено ПЦР-тестирований – 16 598 851.

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