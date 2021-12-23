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В Украине осталось только два "красных" региона: что там происходит

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
23 декабря, 10:48
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В стране 7312 новых случаев COVID-19 зафиксировано 23 декабря 2021 года
Статистика COVID-19 падает
Статистика COVID-19 падает / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине COVID-показатели стабилизировались. Но пока что несколько регионов находятся в красной зоне.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Карантинные зоны

Красная

  • Волынская
  • Запорожская

Желтая

  • г. Киев,
  • Днепропетровская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Кировоградская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Херсонская,
  • Черновицкая,
  • Черкасская,
  • Черниговская,
  • Донецкая,
  • Винницкая,
  • Хмельницкая,
  • Закарпатская,
  • Одесская,
  • Киевская,
  • Николаевская,
  • Сумская.

Коронавирус в Украине

В Украине 7312 новых случаев COVID-19 зафиксировано 23 декабря 2021 года. В частности, заболели 585 детей и 182 медработника.

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Всего за время пандемии:

  • заболели – 3 630 391 человек;
  • выздоровели – 3 393 420 человек;
  • летальных случаев – 94 184;
  • проведено ПЦР-тестирований – 16 598 851.

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