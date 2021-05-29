В Украине осудили туалетного маньяка. Что о нападении вспоминает жертва домогательств

Едва ли не в первий раз за домогательства в кабинке женского туалета злоумышленнику присудили реальный срок заключения

Туалетного маньяка приговорили к трем годам тюрьмы

Три года тюрьмы – за насилие в туалете. В Киеве осудили полтавчанина, который нападал на женщин в туалете. Одна из жертв согласилась рассказать все корреспондентке "Сегодня" Татьяне Гаврилюк.

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Сегодня Екатерина уже может говорить откровенно, хоть и лицо предпочитает не показывать. После бесконечных посещений психотерапевта и двух лет судебных заседаний ее обидчик наконец может оказаться за решеткой.

"Мне снились эти глаза напротив, которые открывают двери. Щелчок двери. Вижу глаза. И дальше как в тумане. Просыпаешься в холодном поту", – делится Екатерина.

Два года назад пошла в гипермаркет за покупками. Зашла в женскую уборную. Как вдруг – в ее кабинку ворвался мужчина.

"Касания были. И насильственные касания тоже были. К половым органам. Поэтому меня это до сих пор иногда штормит", – признается женщина.

Видео: Сегодня

Она начала изо всех сил кричать и отталкивать нападающего. Вырваться удалось. А крики услышал муж Екатерины, который находился неподалеку. Он схватил злоумышленника. Им оказался житель Полтавы. В столицу тогда на заработки приехал. А заодно и к женской уборной регулярно наведывался. Екатерина – не единственная его жертва. В полицию обратилась еще одна пострадавшая.

"Мы с ней списывались, созванивались. Было что обсудить. Она еще два часа просидела в кабинке. У нее другая была реакция. Она не пыталась вырваться. Она просто зажалась", – говорит пострадавшая.

Суд проходил в закрытом режиме. На заседании обвиняемый вел себя высокомерно и вызывающе, говорят прокуроры. И все время менял свои показания.

"Сначала он вообще не признавал вину. Что его там не было. Уже позже он признал то, что он фактически там был. И что совершил эти действия с темой шутки", – говорит прокурор Татьяна Дидковская.

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Екатерина считает, что три года тюрьмы для нападающего – мало. Прокуроры просили 6 лет, но подчеркивают, что реальный приговор для такого преступления вообще суд объявил едва ли не в первый раз. Потому что раньше таких злоумышленников, как туалетный маньяк, даже за решетку не сажали.

А еще полтавчанин должен уплатить женщинам денежную компенсацию. По 30 000 гривен. Все эти два года, пока длились суды, обвиняемый находился на свободе. Под домашним арестом в Полтаве, откуда он и родом. На апелляцию у защиты есть еще месяц. После приговор вступит в силу и преступник сядет на 3 года.