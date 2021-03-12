В Украине от коронавируса привили более 38 тысяч человек

За вчерашние сутки, 11 марта, в Украине вакцинировали против COVID-19 8859 человек.
Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины.
Отмечается, что всего с начала кампании привито 38 237 человек. За текущие сутки сделано на 2961 прививку больше, чем за прошедшие.
За вчера больше всего прививок было сделано в Киевской (950) области. За все время вакцинации – в Донецкой области (4114), а меньше всего – в Черниговской (626).
В целом за сутки ситуация с вакцинацией в регионах такая:
- Винницкая область – 370 прививок;
- Волынская область – 160 прививок;
- Днепропетровская область – 800 прививок;
- Донецкая область – 610 прививок;
- Житомирская область – 128 прививок;
- Закарпатская область – 280 прививок;
- Запорожская область – 320 прививок;
- Ивано-Франковская область – 262 прививки;
- Киевская область – 950 прививок;
- Кировоградская область – 320 прививок;
- Луганская область – 180 прививок;
- Львовская область – 320 прививок;
- г. Киев – 230 прививок;
- Николаевская область – 250 прививок;
- Одесская область – 230 прививок;
- Полтавская область – 510 прививок;
- Ровенская область – 320 прививок;
- Сумская область – 389 прививок;
- Тернопольская область – 560 прививок;
- Харьковская область – 320 прививок;
- Херсонская область – 400 прививок;
- Хмельницкая область – 280 прививок;
- Черновицкая область – 260 прививок;
- Черниговская область – 80 прививок.
- Черкасская область – 330 прививок.
Ранее мы сообщали, что в Украине выявили почти 13 тысяч новых случаев COVID-19.
Также напомним, министр здравоохранения Максим Степанов назвал условие для введения в Украине нового локдауна.
Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса
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