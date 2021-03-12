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В Украине от коронавируса привили более 38 тысяч человек

12 марта, 09:14

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Больше всего прививок за сутки было сделано в Киевской области

За вчерашние сутки, 11 марта, в Украине вакцинировали против COVID-19 8859 человек.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что всего с начала кампании привито 38 237 человек. За текущие сутки сделано на 2961 прививку больше, чем за прошедшие.

За вчера больше всего прививок было сделано в Киевской (950) области. За все время вакцинации – в Донецкой области (4114), а меньше всего – в Черниговской (626).

В целом за сутки ситуация с вакцинацией в регионах такая:

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  • Винницкая область – 370 прививок;
  • Волынская область – 160 прививок;
  • Днепропетровская область – 800 прививок;
  • Донецкая область – 610 прививок;
  • Житомирская область – 128 прививок;
  • Закарпатская область – 280 прививок;
  • Запорожская область – 320 прививок;
  • Ивано-Франковская область – 262 прививки;
  • Киевская область – 950 прививок;
  • Кировоградская область – 320 прививок;
  • Луганская область – 180 прививок;
  • Львовская область – 320 прививок;
  • г. Киев – 230 прививок;
  • Николаевская область – 250 прививок;
  • Одесская область – 230 прививок;
  • Полтавская область – 510 прививок;
  • Ровенская область – 320 прививок;
  • Сумская область – 389 прививок;
  • Тернопольская область – 560 прививок;
  • Харьковская область – 320 прививок;
  • Херсонская область – 400 прививок;
  • Хмельницкая область – 280 прививок;
  • Черновицкая область – 260 прививок;
  • Черниговская область – 80 прививок.
  • Черкасская область – 330 прививок.
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Ранее мы сообщали, что в Украине выявили почти 13 тысяч новых случаев COVID-19.

Также напомним, министр здравоохранения Максим Степанов назвал условие для введения в Украине нового локдауна.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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регионы статистика прививка вакцинация вакцина Украина коронавирус
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