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В Украине от коронавируса умер 8-летний ребенок

19 октября, 09:07

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Мальчик поступил в больницу в очень тяжелом состоянии и с осложнениями

В Ивано-Франковской области от коронавируса умер восьмилетний ребенок. Врачи боролись за его жизнь два дня, но спасти не удалось. Об этом сообщил во время онлайн-брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, мальчик поступил в больницу в очень тяжелом состоянии.

"За последние сутки в Украине зафиксировано 66 летальных случаев, в том числе есть летальный случай с ребенком, зафиксированный в Ивано-Франковской области. Это мальчик восьми лет, поступил в очень тяжелом состоянии в больницу в четверг вечером. Был госпитализирован сразу в отделение реанимации в тяжелом состоянии с пневмонией и осложнениями очень серьезными. Был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", – сказал Степанов.

На следующий день, в пятницу, ему сделали ПЦР-тест и был подтвержден "ковид". Однако уже 17 числа врачи не смогли его спасти и ребенок умер.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях Степанов рассказывал, кто чаще всего умирает от коронавируса. В Минздраве призывают людей пожилого возраста соблюдать карантин.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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смерть мальчик Ивано-Франковская область Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

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