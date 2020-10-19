В Украине от коронавируса умерли шесть детей – что известно

С начала пандемии в Украине от подтвержденной коронавирусной инфекции умерло шесть детей в возрасте до 17 лет. А в целом за весь период подтверждено заражение коронавирусом у 18 533 детей. Такие данные обнародовал Центр общественного здоровья. Шесть детских смертей подается в сводке ЦОЗ как 6% летальных случаев людей в возрасте до 17 лет, без какой-либо детализации.

Что известно об умерших детях

В субботу, 17 октября, в Коломые умер восьмилетний мальчик из интерната. Его привезли в тяжелом состоянии в реанимацию. У ребенка уже были серьезные осложнения и пневмония – его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако врачи не смогли спасти мальчика. ПЦР-тест подтвердил COVID-19. О сопутствующих заболеваниях данных нет.

Его привезли в тяжелом состоянии в реанимацию. У ребенка уже были серьезные осложнения и пневмония – его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Однако врачи не смогли спасти мальчика. ПЦР-тест подтвердил COVID-19. О сопутствующих заболеваниях данных нет. До этого , 2 октября, умер юноша 17 лет . Он лечился от онкологического заболевания и при поступлении в больницу тесты на коронавирус показали отрицательный результат, так же, как и у его родных. Однако он заразился в больнице позже, и это показали повторные тесты. Мальчика лечили согласно протоколу, всеми медикаментами пациент был обеспечен. Но, к сожалению, он умер.

, . Он лечился от онкологического заболевания и при поступлении в больницу тесты на коронавирус показали отрицательный результат, так же, как и у его родных. Однако он заразился в больнице позже, и это показали повторные тесты. Мальчика лечили согласно протоколу, всеми медикаментами пациент был обеспечен. Но, к сожалению, он умер. О смерти ребенка сообщал и глава Минздрава Максим Степанов 24 сентября. От подчеркнул, что это был второй случай смерти ребенка от COVID-19 , но без указания, где был зафиксирован случай и сколько ребенку было лет.

, но без указания, где был зафиксирован случай и сколько ребенку было лет. Ранее, 26 августа, от коронавирусной инфекции умерла 11 летняя девочка из Днепропетровской области. У нее было онкозаболевание, но шансы выздороветь забрал COVID-19.

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О других двух случаях ничего не известно.

Почему дети умирают от COVID-19

Дети так же, как и взрослые, сталкиваясь с коронавирусом, заражаются. Но у них обычно проявляются легкие симптомы COVID-19.Тяжелое течение заболевания встречается редко. По статистике, дети составляют 0-0,23% всех умерших от коронавирусной инфекции и ее осложнений.

Но у большинства умерших детей был слабый иммунитет из-за сопутствующих заболеваний.

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Переведут ли школы на дистанционку

После каникул, которые должны начаться в украинских школах с 15 октября, возможен перевод детей на дистанционное обучение. Рекомендацию образовательным заведениям дало Министерство образования и науки.

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В Раде заявили, что детские сады и начальную школу с ноября закрывать не будут даже при самом худшем сценарии заболеваемости коронавирусом. Это согласовали с Министерством образования и науки и Минздравом. Что касается учеников средней и старшей школы, то здесь все будет происходить в соответствии с рекомендациями правительства о карантинных зонах, а дальше решение будет за местными властями.

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