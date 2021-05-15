Українська
$ 27,63
33,37
  1. Последние новости Украины

В Украине откроют центры вакцинации украинцев из "Дії" – где будут делать прививки

15 мая, 18:41

Виталий Семченко Виталий Семченко

Главный санврач Виктор Ляшко отметил, что центры сначала появятся не по всей стране, а только в городах-миллионниках

Коллаж "Сегодня"

Коллаж "Сегодня"

В Украине откроют специальные центры для вакцинации граждан, которые записались в лист ожидания.

Реклама

Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Для выполнения поручения президента и премьера о вакцинации всех людей из листа ожидания мы запускаем на выходных вакцинальные центры. Алгоритм для вакцинальных центров был утвержден в пятницу, 14 мая, Оперативным штабом", – отметил он.

Чиновник добавил, что центры вакцинации сначала появятся не по всей стране, а только в городах-миллионниках.

"В понедельник-вторник мы получим ответы от регионов, готовы ли они уже их открывать. Мы надеемся, что первыми будут Киев и Львов, потому что уже есть с ними предварительные договоренности", – сказал санврач.

В тренде
В Украине откроют центры вакцинации украинцев из "Дії" – где будут делать прививки
Коллаж "Сегодня"
В тренде
Украина готова к запуску COVID-сертификатов. Когда их внедрят
Фото: REUTERS/Dado Ruvic
В тренде
Достаем шорты, но не забываем зонты – в воскресенье нас ждут погодные сюрпризы
Фото: КГГА

О чем речь?

Реклама

Власти решили по выходным вакцинировать украинцев, которые записались на COVID-прививку через приложение "Дія".

"Вакцинальные центры будут открыты на 10 или 20 постов, в зависимости от того, какую локацию выберет местная власть. Это должна быть большая площадь – выставочный центр, стадион, Дворец спорта и тому подобное. Там будет стоять несколько манипуляционных столов, будут стулья для очереди на прививку и после нее, чтобы не было скопления", – рассказал Ляшко.

Как сообщалось ранее, в Украине уже 24-25 мая может начаться вакцинация работников образования.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Плата за землю – украинцев хотят заставить выкупать свои участки или оформлять их в аренду
Плата за землю – украинцев хотят заставить выкупать свои участки или оформлять их в арендуЭкономика
Куда летают украинцы – аэропорт
Куда летают украинцы – аэропорт "Борисполь" назвал самые популярные направленияУкраина
Медведчук жестоко избил 15-летнего подростка и избежал наказания – СМИ
Медведчук жестоко избил 15-летнего подростка и избежал наказания – СМИВласть
Газ для народа по-новому: ответы на 10 главных вопросов
Газ для народа по-новому: ответы на 10 главных вопросовЭкономика
Экс-нардеп избил
Экс-нардеп избил "слугу народа" Соломчука в прямом эфире: видеоВласть
Это еще не конец: Медведчука отправили под домашний арест
Это еще не конец: Медведчука отправили под домашний арестВласть

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять