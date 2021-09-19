В Украине открыли избирательные участки для выборов в Госдуму РФ

Избирательные участки работают в посольстве России в Киеве и генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове

Российские избирательные участки открыли в крупных украинских городах

В Украине 19 сентября открылись избирательные участки для голосования на российских выборах депутатов в Государственную думу (нижней палаты парламента), губернаторов, депутатов регионального и городского уровней.

Об этом сообщило посольство России в Украине.

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По данным посольства, избирательные участки открыли в посольстве России в Киеве и генеральных консульствах во Львове, Одессе и Харькове.

Там предлагают проголосовать на выборах депутатов Государственной думы федерального собрания РФ. Участки начали свою работу в 8 часов.

Фото: посольство России в Украине

Паспортизация Донбасса

В феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.

В России по состоянию на середину лета-2021 заявляли, что жителям оккупированных территорий Донбасса раздали уже более 600 тысяч российских паспортов. Причем часто оккупанты навязывают принудительное получение документа.

Официальный Киев не раз заявлял, что эти выданные в "Л/ДНР" российские документы не будут признаны в Украине, а Москва это делает для возможности голосования украинцев на российских выборах.

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Ранее мы сообщали, что в Ростовской области некоторым избирателям, приехавшим голосовать из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", выдали российские паспорта прямо перед участком.

Напомним, что жителям "ДНР" дарят ничтожные наборы за голос на выборах РФ.

Также напомним, что МИД Украины уже выразил возмущение тем, что Россия принудительно привлекает украинцев в оккупации к участию в голосовании.