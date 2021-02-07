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Где спрятаться от лютой непогоды: в Украине работают пункты обогрева (фото)

7 февраля, 12:45

Ольга Литвин Ольга Литвин

Вчера в защите от холода нуждались 443 украинца

В связи с существенным снижением температурных показателей во всех регионах Украины работают пункты обогрева.

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Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в регионах.

На сегодня в Украине обустроили 4 778 пунктов обогрева. Местные органы власти открыли стационарные, а ГСЧС – мобильные (на базе палаток и транспортных средств).

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Вчера, 6 февраля, в пункты обогрева обратились 443 человека, из них в ГСЧС – 77 граждан.

ГСЧС заявила о готовности открыть дополнительные пункты обогрева, если о такой необходимости сообщат органы местной власти.

ГСЧС опубликовала адреса пунктов обогрева, обустроенных на территории Украины.

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Ранее мы писали, что в Киеве открыли пункты обогрева. Их адреса можно найти на сайте Киевской госадминистрации.

Напомним, мы публиковали рекомендации, как пережить лютые морозы.

В Украину возвращаются сильные морозы, снег и метели – смотрите в нашем сюжете:

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