В Украине открыли рынок земли. Кто сможет купить аграрное угодье

Согласно закону можно купить не более 100 гектаров "в одни руки"

Фото: коллаж "Сегодня"

С четверга, 1 июля, в Украине открыли рынок земли. С сегодняшнего дня украинцы смогут свободно покупать и продавать аграрные угодья. Уже даже зарегистрированы первые сделки.

Реклама

Об этом сообщает "Сегодня".

"Есть мой пай. Здесь посеяна соя" , – говорит житель Ровенской области Василий Парфута.

Он признается, что обрабатывать собственноручно землю уже не в состоянии, поэтому хочет землю продать.

"Не с кем делать – раз. Уже возраст такой предпенсионный. Тяжело. И хочется, чтобы кто-то купил, у кого больше возможностей делать", – говорит он.

Реклама

С сегодняшнего дня это стало возможным. С 1 июля украинцы могут свободно покупать и продавать аграрные угодья.

"Землевладельцы смогут свободно распоряжаться имуществом, как это бывает с квартирой или машиной, земля станет активом, а не обузой, и из года в год будет приносить людям все больше прибыли", – сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Речь идет только о частных сельхоз-землях. На всю страну – это 27 гектаров – паев, которые в 90-х были распределены между колхозниками. Покупать и продавать угодья ближайшие 2 с половиной года смогут только физические лица. Исключительно украинцы. И не более 100 гектаров "в одни руки".

"Будет осуществляться проверка приобретателя, то есть покупателя земли. В первую очередь, нет ли у него уже земли с/х значение. Чтобы оно не превышало указанных 100 га у него в собственности, но и юридических лиц, где он есть участником. Более того будет осуществляться проверка происхождения средств", – сказал министр юстиции Украины Денис Малюська.

Не смогут обзавестись черноземом украинцы с санкционных списков и боевики из псевдореспублик оккупированного Донбасса. Для юридических лиц, то есть компаний – рынок земли станет доступным только с 2024-го года. Смогут ли покупать угодья иностранцы – украинцы еще должны решить на референдуме.

Реклама

"На сайте Госгеокадастра можно всем украинцам смотреть данные земельного мониторинга. Там будет доступна информация, кто покупает, сколько покупает, по какой цене", – рассказал заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Цена земли – в каждом регионе разная. В зависимости от качества почв. Но существуют минимальная – ниже которой продать нельзя. От 21-ой до 34-х тысяч гривен за гектар.

"Прогнозируемая стоимость земли в Украине около 50 тыс. гривен за гектар. Она будет постоянно расти в цене. Поэтому мы призываем украинцеы хозяйчинять на своей земле и не спешить", – рассказал "Сегодня" министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

Они и не спешат.

"Земля есть земля. На ней можно что угодно сажать, сдавать в аренду. А продавать нам невыгодно просто", – говорит один из владельцев земли.

Реклама

Хотя потенциальных покупателей на украинский чернозем немало.

У фермерши Юлии Верещук – большое поле ревеня в Украине. Но – в аренде. Признается – с удовольствием купила бы пару гектаров. И теперь у нее есть шанс.

"Рынок земли – это возможности. Это на самом деле окошко, которое позволит фермерам работать только на себя, не искать работу за рубежом, развивать свою землю", – сказала совладелица фермы Юлия Верещук

Напомним, что на балансе государства осталось 75 га земли с 1 млн. Об этом заявил министр агрополитики.

Также, как сообщали новости "Сегодня", землю будут продавать в онлайне.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа