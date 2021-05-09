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В Украине отмечают День победы над нацизмом – онлайн (фото, видео)

9 мая, 08:36

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Сайт "Сегодня" следит за происходящим во всех регионах Украины

/ Фото: Игорь Серов, Сегодня

9 мая в Украине проходит ряд мероприятий, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. В связи с этим полиция начала усиленное патрулирование улиц и настойчиво напоминает о запрете на использование советской и нацистской символики.

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Сайт "Сегодня" следит за происходящим в Парке Вечной Славы, где началась панихида по погибшим. Ее возглавляет митрополит Онуфрий.

08:30 В Парке Славы началась панихида.

08:04 Кортеж президента Украины Владимира Зеленского направился к Парку Славы. Президент возложит цветы в память о жертвах войны.

Видео: Сегодня
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07:43 В Киеве на улицах Мазепы и Лаврской со стороны Арсенальной собрались десятки силовиков.

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Фото Reuters/Gleb Garanich

/ Фото: Игорь Серов, Сегодня

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/ Фото: Игорь Серов, Сегодня

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