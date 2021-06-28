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В Украине отмечают День Конституции

28 июня 2021 7:56

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Основному закону страны исполнилось четверть века – Конституцию приняли ровно 25 лет назад, 28 июня 1996 года

Конституции Украины - 25 лет! Политики и чиновники поздравляют страну. Фото: коллаж "Сегодня"

Конституции Украины - 25 лет! Политики и чиновники поздравляют страну. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине наступил День Конституции – один из главных государственных праздников страны.

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Ровно в этот день, 25 лет назад, 28 июня 1996 года после ночи непрерывной и напряженной работы Верховная Рада приняла Конституцию Украины. Это произошло на пятый год после обретения Украиной независимости в 1991 году.

Таким образом, Украина стала последней из стран бывшего СССР, которая приняла собственную Конституцию после провозглашения своей независимости.

Сайт "Сегодня" собирает все самое важное, связанное с этим днем – события, поздравления и заявления:

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7:40 Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что "верховенство права, свобода и демократия, соблюдение прав и свобод человека и гражданина – являются главными и неизменными принципами Основного Закона".

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Но агрессия России, временная оккупация украинских территорий, пандемия коронавируса поставили под угрозу права, гарантированные Конституцией. По словам Денисовой, вернуть вернуть Украине мир и целостность, сохранить ценности и идентичность украинцев сможет только консолидация всех сил.

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