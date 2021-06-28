В Украине отмечают День Конституции

Конституции Украины - 25 лет! Политики и чиновники поздравляют страну. Фото: коллаж "Сегодня"
В Украине наступил День Конституции – один из главных государственных праздников страны.
Ровно в этот день, 25 лет назад, 28 июня 1996 года после ночи непрерывной и напряженной работы Верховная Рада приняла Конституцию Украины. Это произошло на пятый год после обретения Украиной независимости в 1991 году.
Таким образом, Украина стала последней из стран бывшего СССР, которая приняла собственную Конституцию после провозглашения своей независимости.
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7:40 Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что "верховенство права, свобода и демократия, соблюдение прав и свобод человека и гражданина – являются главными и неизменными принципами Основного Закона".
Но агрессия России, временная оккупация украинских территорий, пандемия коронавируса поставили под угрозу права, гарантированные Конституцией. По словам Денисовой, вернуть вернуть Украине мир и целостность, сохранить ценности и идентичность украинцев сможет только консолидация всех сил.