В Украине отмечают День Конституции

Основному закону страны исполнилось четверть века – Конституцию приняли ровно 25 лет назад, 28 июня 1996 года

Конституции Украины - 25 лет! Политики и чиновники поздравляют страну. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине наступил День Конституции – один из главных государственных праздников страны.

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Ровно в этот день, 25 лет назад, 28 июня 1996 года после ночи непрерывной и напряженной работы Верховная Рада приняла Конституцию Украины. Это произошло на пятый год после обретения Украиной независимости в 1991 году.

Таким образом, Украина стала последней из стран бывшего СССР, которая приняла собственную Конституцию после провозглашения своей независимости.