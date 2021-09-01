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В Украине отмечают День знаний – все подробности (онлайн)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Украина
1 сентября, 08:38
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В этом году празднование во второй раз проходит в условиях карантина
1 сентября – очень волнительный день для школьников и студентов.
1 сентября – очень волнительный день для школьников и студентов. / Фото: Getty Images

1 сентября в Украине отмечают День знаний. Традиционно в этот день в школах и университетах начинается учебный год. Особенное значение праздник имеет для первоклассников и первокурсников, которые с нетерпением ждут первого учебного дня.

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8:46 Накануне 1 сентября цветы подорожали и на утро цены такие:

  • Роза – от 30 до 80 грн/шт
  • Астра – 25 грн
  • Гвоздика – 25 грн
  • Хризантемы – до 500 грн.

В среднем праздничный букет стоит около 500 грн, корзинка – 250 грн.

8:41 Возле Новопечерской школы в Киеве на улице Михаила Драгомирова собираются школьники и их родители. На улице заметили много элитных авто.

Как будет проходить празднование Дня знаний в этом году

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В 2021 году День знаний уже во второй раз празднуют в условиях карантина, а следовательно, празднование требует соблюдения карантинных норм и ограничений. Так, в Минздраве подготовили рекомендации, которым необходимо следовать, чтобы подготовить праздник детям, не подвергая их здоровье опасности.

Торжественные линейки не являются обязательными. Решение, проводить празднование или нет, принимает администрация школы.

Ранее мы сообщали, что в Одессе отказались от праздничных линеек в честь Дня знаний.

Также напомним, на Донбассе первоклассников поздравили благотворители и спортсмены.

О чем еще говорят в Украине и мире, смотрите в видеосюжете:

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1 сентября 1991. В школах приступают к глубокому изучению и осмыслению истории Украины и ее культуры...

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