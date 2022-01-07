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В Украине отмечают Рождество Христово: события и поздравления

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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7 января, 10:02
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Украинцы 6 и 7 января празднуют светлый праздник Рождества
Украинцев поздравляют с Рождеством
Украинцев поздравляют с Рождеством / Фото: Коллаж: Сегодня

Православные украинцы 7 января отмечают Рождество Христово – один из главных христианских праздников. Сайт "Сегодня" покажет, как празднуют Рождество в Украине.

9:42: Божественная литургия в день Рождества Христова:

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9:40: Рождественская служба в Киево-Печерской лавре:

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9:37: Рождественская служба в Андреевской церкви:

9:30: Сегодня в Михайловском соборе проходит рождественская служба.

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9:15: Пятый президент Украины Петр Порошенко поздравил украинцев с Рождеством.

"Поздравляю всех украинцев с величественным семейным праздником – Рождеством! Рождество – рождение надежды на спасение, надежды на мир, надежды на справедливость. Сколько проклятый восточный царь Ирод не бесновался, ничего у него не получилось. Добро обязательно преодолеет зло. И мы, украинцы, обязательно победим. В этот праздничный день вспомним тех, кто защищает нашу страну от врага, кто спасает жизнь в больницах. И помолимся за них, попросив у Бога здоровье и силы. Божьей милости всем нам, счастья, согласия и мира. Радуйся земле, Христос родился!", – написал он в Facebook.

9:13: Спасо-Преображенский собор пригласил приобщиться к рождественскому богослужению:

9:14: Украинский ресторатор и телеведущий, народный депутат Украины IX созыва Николай Тищенко опубликовал поздравление с праздником.

"Лунный бравый выглянул из-за облака,
Звездным глазом бросил за горизонт –
Зоренькую маленькую выпустил из овчарка:
Время пришло, сестрица, ну-ка, спеши!
Вспыхнула звезда, небо осветило,
Украинскую землю, город и село…
Радостная новость людям известила:
Христос родился! Славите Его!", – написал Тищенко в Facebook.

Николай Тищенко поздравил украинцев с Рождеством
Николай Тищенко поздравил украинцев с Рождеством / Фото: Facebook

6 января: "Святой Рождественский вечер – это лучший момент для взаимопонимания и примирения. Со всеми, кого обидел ты сам, и со всеми, кто обидел тебя. Пусть все это останется в прошлом, в наши семьи придет благополучие, в наши дома – счастье, а в нашу страну – мир и процветание", – пожелал президент Украины Владимир Зеленский.

Как празднуют Рождество в Украине

Праздновать Рождество в Украине начинают 6 января, с появлением в небе первой звезды. В этот день следует посетить церковную службу, а к праздничному ужину подают 12 постных блюд и всей семьей возносят молитву Богу.

В сам праздник Рождества, 7 января завершается сорокадневный Рождественский пост.

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