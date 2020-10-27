Українська
$ 28,34
33,49
  1. Последние новости Украины

Конституционный суд отменил антикоррупционную реформу в Украине

27 октября, 19:36

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Конституционный суд Украины признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников и необходимости электронного декларирования ими своих доходов.

Реклама

Как сообщил в своем Telegram, экс-нардеп Сергей Лещенко, соответствующее решение КСУ было принято на закрытом заседании 27 октября.

По словам Лещенко, суд проголосовал за отмену антикоррупционной реформы, признав неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса ("Декларирование недостоверной информации"), а также против полномочий Национального агентства по предотвращению коррупции.

В тренде
В Украине модернизировали беспилотник Raybird для ВСУ

Таким образом, суд одобрил соответствующее коллективное обращение группы народных депутатов.

Новость дополняется...

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

коррупция НАПК обогащение электронное декларирование Сергей Лещенко
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Местные выборы: подсчет голосов и нарушения
Местные выборы: подсчет голосов и нарушенияУкраина
Выборы мэра: в каких городах будет второй тур
Выборы мэра: в каких городах будет второй турУкраина
"Вы такого еще не видели": на выборах в Чернигове проголосовали за Путина (фото)Украина
На выборах в Запорожье побеждает действующий мэр – экзитпол
На выборах в Запорожье побеждает действующий мэр – экзитполЗапорожье
Бабье лето возвращается в Украину: синоптики обещают тепло (видео)
Бабье лето возвращается в Украину: синоптики обещают тепло (видео)Украина
Теплой погоде радоваться будем недолго: в Украину идет похолодание
Теплой погоде радоваться будем недолго: в Украину идет похолоданиеУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять