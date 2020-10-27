Конституционный суд отменил антикоррупционную реформу в Украине

Конституционный суд Украины признал незаконной уголовную статью о незаконном обогащении чиновников и необходимости электронного декларирования ими своих доходов.
Как сообщил в своем Telegram, экс-нардеп Сергей Лещенко, соответствующее решение КСУ было принято на закрытом заседании 27 октября.
По словам Лещенко, суд проголосовал за отмену антикоррупционной реформы, признав неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса ("Декларирование недостоверной информации"), а также против полномочий Национального агентства по предотвращению коррупции.
Таким образом, суд одобрил соответствующее коллективное обращение группы народных депутатов.
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