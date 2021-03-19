Рада не смогла отменить перевод часов в Украине: что произошло

Верховная Рада не смогла принять законопроект №4201 об исчислении времени, которым предлагалось отменить переход на летнее или зимнее время. Законопроект отправили в комитет на доработку.

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Согласно документу, на территории Украины исчисление времени планировалось осуществлять по киевскому времени, что было бы единым для всей территории страны.

Сезонный переход времени на территории Украины депутаты хотели отменить (не было бы никаких переводов стрелок часов на зимнее или летнее время).

Авторы закона настаивали, чтобы Украина не переходила на летнее время, поскольку тогда произойдет переход со второго в третий часовой пояс в шкале Всемирного координированного времени (UTC). Для выполнения данного условия необходимо было, чтобы законопроект был принят и вступил в силу до последнего воскресенья марта. Напомним, что переход на летнее время у нас происходит традиционно в последнее воскресенье марта – стрелки перекручивают на час вперед.

Однако по результатам голосования не были поддержаны правки относительно вступления в силу закона на следующий день после его опубликования, и теперь Украина, скорее всего, еще перейдет на летнее время (в ночь с 27 на 28 марта).

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Законопроект был отправлен на доработку.

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