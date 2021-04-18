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В Украине ответили на рекомендации США осторожнее летать над Украиной

18 апреля, 14:03

Виктория Барановская Виктория Барановская

В Госавиаслужбе заявили, что никакой угрозы для гражданской авиации нет и самолеты беспрепятственно могут летать над территорией Украины

В Госавиаслужбе заявили, что, из-за военного присутствия России у границ Украины, гражданской авиации ничего не угрожает.

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Об этом сообщает пресс-служба.

"Госавиаслужба отслеживает ситуацию в воздушном пространстве страны: она является спокойной и контролируемой. В настоящее время опасности для гражданской авиации нет", – заявили в службе.

Заявление сделали после рекомендации американской Федеральной авиационной администрации проявлять особую осторожность при полетах над Днепром, Киевом, Симферополем, Москвой и Ростовом-на-Дону.

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Также авиакомпаниям рекомендовали соблюдать осторожность при планировании полетов вблизи Крыма и Донбасса.

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Как сообщалось ранее, на Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают стрелять. За минувшие сутки они 17 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. Один украинский военный получил ранение.

Напомним, что заместитель командующего Объединенных сил Виктор Ганущак рассказал, что Россия готовит новые провокации на Донбассе, чтобы вызвать ответ.

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