Украинцев предупредили об опасности пожаров. Где может вспыхнуть

Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в восточном регионе, а также в Сумской и Одесской областях.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По данным Укргидрометцентра, 10-12 октября в восточных областях, а также в большинстве районов Сумской и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Напомним, 8 октября в Луганской области ликвидировали последний очаг масштабного пожара, который тушили с 30 сентября.
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