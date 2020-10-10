Украинцев предупредили об опасности пожаров. Где может вспыхнуть

Синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в восточном регионе, а также в Сумской и Одесской областях.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, 10-12 октября в восточных областях, а также в большинстве районов Сумской и Одесской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, 8 октября в Луганской области ликвидировали последний очаг масштабного пожара, который тушили с 30 сентября.

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