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В Украине ожидаются дожди. Прогноз погоды на 6 ноября

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор раздела Украина
6 ноября, 06:00
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В течение дня порывы ветра будут достигать 12 м/с
Дожди ожидается лишь в некоторых областях/Коллаж: Сегодня
Дожди ожидается лишь в некоторых областях/Коллаж: Сегодня

В субботу, 6 ноября, в Украине местами ожидаются дожди. Кроме того, в некоторых областях прогнозируют туман.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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В течение дня ожидается небольшой дождь на территории Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской областей. На остальной территории будет ясная погода. Ветер — западный, 7-12 м/с.

На западе ожидается 8-12 градусов тепла. На востоке столбики термометров будут колебаться от +14 до +16 градусов.

В северных регионах прогнозируют 9-14 градусов тепла. На юге — +14-19 градусов.

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В Киеве осадков не ожидается. Температура в течение дня составит 10-12 градусов тепла.

Когда будет снег?

В середине ноября чуть потеплеет, но может выпасть первый снег. Он, скорее всего, растает, но уже второй снег, который ожидается 24-25 ноября, вероятно, задержится до зимы, так как в 20-х числах небольшие морозы вернутся.

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Отметим, что морозная погода без осадков продлится до конца ноября.

Ранее мы писали:

  • Сентябрь в Киеве быланомально холодным. Среднемесячная температура в столице в конечном итоге была ниже климатической нормы на 1,3 градуса.
  • Через 30 лет юг Украины может превратиться в пустыню. В земле становится все меньше воды, поэтому ее буквально уносит ветром.

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