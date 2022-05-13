В Украине ожидаются дожди с грозами. Погода на 13 мая (карта)

Кое-где порывы ветра будут достигать 20 м/с

Несмотря на теплую погоду, некоторые области Украины накроют осадки/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в пятницу, 13 мая, будет теплой. Однако на территории страны следует ожидать дожди с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Реклама

Какая будет погода?

По данным Укргидрометцентра, днем в большинстве западных, центральных и южных областях прогнозируют кратковременные дожди, местами грозы. На остальной территории без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/сек. В южных и восточных областях — юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/сек.

Температура днем будет составлять 20-25 градусов тепла. На юге — до +30 градусов.

Реклама

Как пережить перепады температуры?

Если вы знаете, что плохо реагируете на изменение погоды, врачи советуют соблюдать несколько правил.

Например, необходимо полноценно отдыхать и высыпаться, а также проветривать помещение. Не стоит забывать о физической активности, чтобы укрепить иммунитет, разогнать метаболизм и нормализовать кровообращение. Также нужно полноценно питаться и отказаться от "тяжелой пищи" (мясные блюда, крепкий чай или кофе, бобы, горох) в пользу блюд из овощей и рыбы, а также в пользу зелени. Следует ответственно следить за здоровьем и регулярно измерять артериальное давление, частоту пульса и его ритмичность, уровень глюкозы в крови. Нельзя отказываться выполнять рекомендации врача или же самостоятельно добавлять себе какие-либо лекарства и изменять их дозировку.