В Украине ожидаются "погодные качели": свежий прогноз от синоптика

На этой неделе в Украине ожидаются "градусные качели". Температура воздуха сначала поднимется до 18 градусов тепла, но затем упадет до +8 градусов.
Об этом сообщила синоптик Наталия Диденко.
Температура снизится
Сначала столбики термометров поползут вниз – будет холодно, днем не выше 7-12 градусов тепла, а ночью до небольших "минусов".
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Несколько дней ожидается тепло
Со среды, 20 октября, 21, 22 и 23 октября в большинстве областей потеплеет. Температура воздуха достигнет 15-18 градусов тепла.
В эти же дни тепло ожидается и в Киеве, 14-18 градусов тепла.
Где будет холодно?
В Киеве синоптик не прогнозирует осадки. Во вторник, 19 октября, будет холодно – 8-9 градусов тепла.
23 октября, начиная с западных и северных областей, придет настоящий холодный воздух. Уже в воскресенье, 24 октября, начнется существенное похолодание.
Аномально холодный сентябрь
Метеорологическая осень пришла в Киев лишь во второй половине сентября. Несмотря на то, что сентябрь – осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве лишь 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.
По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6 градуса, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.
Юг Украины превратится в пустыню?
В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню, похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.
Это произойдет, если не принимать меры. В почве уменьшается количество воды, тогда как выветривание усиливается. В результате чернозем буквально сметает. Таким образом, юг может превратиться в пустыню.
Ранее мы писали:
- какой будет зима в Украине. Между очень холодными периодами украинцев ждет потепление, причем сразу после Нового года.
- Украине нужно готовиться к природным катастрофам. В ближайшие годы в стране будет меняться климат.