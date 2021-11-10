В Украине патрульные будут проверять состояние автомобилей: кому стоит подготовится

С 12 ноября в Украине патрульныебудут проверять техническое состояние грузовых автомобилей, автобусов и такси.
Об этом на своей Facebook-страничке пишет первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Что именно будут проверять патрульные:
- замерять параметры света фар транспортных средств;
- измерять остаточную высоту рисунка протектора шин;
- анализировать выбросы выхлопных газов бензиновых и газобензиновых двигателей;
- замерять дымности двигателей, работающих на дизельном топливе;
- замерять допустимого уровня внешнего шума транспортных средств.
- определять суммарный люфт рулевого управления транспортного средства;
- проверять другие элементы конструкции транспортных средств.
У кого будут проверять техническое состояние
Проверка не касаются частного легкового транспорта. Транспорт, который будут проверять:
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- грузовые автомобили более 3,5 тонн и прицепы к ним;
- автобусы;
- автомобили такси;
- автомобили, перевозящие опасный груз;
- отдельные специализированные ТС.
- легковые автомобили и прицепы к ним, используемые для перевозки пассажиров или грузов для получения прибыли.
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