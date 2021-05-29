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В Украине пересмотрят адаптивный карантин. Что изменится?

29 мая, 19:13

Виктория Барановская Виктория Барановская

Индикаторы "зеленой" зоны максимально приблизят к тем, что действуют сейчас в Евросоюзе, чтобы Украина в нужное время могла войти в список "белых" стран

Кабмин готовит изменения в адаптивный карантин, в частности планируют пересмотреть индикаторы "зеленой" зоны, чтобы они соответствовали тем, что действуют в ЕС.

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Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил на встрече с журналистами.

По его словам, сейчас "зеленую" зону можно ввести для всей страны, а не для отдельных регионов. Но, накануне Евросоюз изменил критерии определения "белых" стран.

"Поэтому мы вносим изменения в постановление Кабмина о "зеленой" зоне, чтобы согласовать ее индикаторы с теми, которые действуют в ЕС. Потому что если Украина перейдет в "зеленую" зону, это будет означать, что мы сможем без паспортов вакцинации въезжать в ЕС", – отметил Ляшко.

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Кроме того, в новом постановлении будет перечень стран, которые привлекательны для украинских туристов.

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Сейчас же, по словам Ляшко, все изменения согласовываются с центральными органами исполнительной власти.

Ранее мы сообщали, что в Украине уже семь регионов частично соответствуют "зеленой" зоне карантина.В этот список вошла Луганская область.

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