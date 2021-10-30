В Украине переводят часы на зимнее время: когда и как

Современные гаджеты как правило переводят время автоматически, но есть несколько способов проверить часы

Украинцы будут жить по зимнему времени / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра Украина переходит на зимнее время, часы будут переведены на час назад. Такие правила установлены постановлением Кабмина о порядке исчисление времени в Украине.

Когда и как переводим время

Стрелки переведут в последнее воскресенье октября – в 04:00 утра.

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Современные гаджеты как правило переводят время автоматически на час назад. Проверить точное время можно просто написав в браузере запросы "который час" или "точное время Киев".

Узнать точное время можно и без доступа к Интернету. Для этого стоит набрать на мобильном телефоне комбинацию *160#, нажать кнопку вызова – и все операторы укажут точное время и дату.

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Зачем переводить часы

Перевод часов стал для Украины уже традиционным – это делают с 1981 года. Тогда считалось, что зимнее время поможет эффективнее использовать световой день и экономить электроэнергию. Однако позже все-таки выяснили – экономия электроэнергии при переводе времени мизерная, от 1 до 3%, а иногда даже меньше.

Но для Украины перевод часов все-таки очень важен. Мы должны жить в зимнем времени, так как де-факто страна расположена в двух часовых поясах. Это значит, что если оставить в Украине летнее время, то жителям западных областей в декабре придется начинать рабочий день в темноте, потому что солнце там в 9:00 только появится из-за горизонта (при переводе часов на зимнее время – в 8:00).

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