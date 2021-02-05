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В Украине планируют ослабить карантин: что изменится

5 февраля, 20:41

Александр Марущак , Юлия Ляхова

Транспорт закрывать не планируют даже при жестком карантине

Карантин, который сейчас действуют в Украине, по сравнению с европейскими странами достаточно мягкий.

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Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал народный депутат от партии "Слуга народа", председатель парламентского комитета по здравоохранению Михаил Радуцкий.

"Ситуация с распространением коронавирусной болезни в мире постоянно меняется. В большинстве стран, где уже начали вакцинацию граждан, продолжают действовать довольно жесткие карантинные ограничения. В некоторых странах мира обнаружили новые, более агрессивные, штаммы вируса. Например, Франция и Чехия фактически закрыли границы, чтобы обезопасить граждан от распространения мутаций вируса", – отметил Радуцкий.

Поэтому через несколько дней правительство, исходя из эпидемиологической ситуации, примет решение о разделе страны на карантинные зоны.

Несмотря на то, что Кабмин продолжит карантин до 30 апреля, ограничения будут ослаблены. Как ранее заявил министр здравоохранения Максим Степанов, в Украине планируется:

  • продлить время работы заведений общественного питания;
  • разрешить проведение мероприятий с 50% заполненностью залов из расчета не более 1 человека на 5 кв. м.

Однако ужесточить правила могут в определенных регионах в случае изменения эпидемиологической ситуации – если два критерия одновременно превышают установленные нормы. Но транспорт закрывать не планируют даже при жестком карантине.

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Также народный депутат рассказал, что кампания по вакцинации населения от COVID-19 в Украине продлится больше года.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцины от коронавирусной болезни производства AstraZeneca и Novavax.

А главный санитарный доктор страны Виктор Ляшко рассказывал, что примерно 5 млн прививок будут делать ежемесячно.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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карантин коронавирус Михаил Радуцкий
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