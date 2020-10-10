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В Украине планируют отказаться от бумажных документов

10 октября, 02:59

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Бумажные документы могут отменить уже с сентября 2021 года

В Украине до сентября 2021 года планируют полностью отказаться от бумажных справок и перейти в онлайн формат.

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Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Нам нужно развиваться революционно. Поэтому мы хотим заставить государство быстрее адаптироваться и изменяться", – сказал Федоров.

Он отметил, что бумажные документы могут отменить уже с сентября 2021 года.

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Ранее в Министерстве цифровой трансформации заявили, что за взлом приложения "Дія" готовы заплатить премию.

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Также мы писали о том, что Министерство трансформации запустило обновленную версию мобильного приложения "Дія 2.0". Приложение теперь содержит ряд необходимых для каждого человека документов.

К слову, часть данных, которые вносятся в приложение Дія, есть в открытом доступе.

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