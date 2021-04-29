В Украине по-новому будут зачислять первоклассников в школы: что изменилось

В связи с карантином процедуру упростили – в школах отменили вступительные конкурсы, но в спецучреждениях их разрешили провести

В Украине изменили правила приема первоклассников в учебные заведения – в условиях карантина родителям не обязательно вести ребенка в школу и вместе с ним подавать документы.

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Об этом сообщили на сайте Минобразования.

Подать документы можно будет по электронной почте. Кроме того не нужна будет даже электронная цифровая подпись.

Также, детям не нужно будет проходить различные вступительные конкурсы и доказывать свой уровень знаний.

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Но, вступительные конкурсы проведут в специализированных или частных учебных заведениях. Это разрешено законом. При проведении администрация и будущие первоклассники должны будут соблюдать все эпидемиологические требования.

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Отметим, что с 5 мая, в Киеве школьники возвращаются в школы. Дату финального приема заявлений каждая школа будет определять самостоятельно.

Ранее мы сообщали, что 28 мая в Киеве вместо традиционного последнего звонка пройдет ВНО, школам придется перенести праздник.