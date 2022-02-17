В Украине почти 90% случаев инфицирования COVID-19 вызваны штаммом "Омикрон"

В настоящее время в стране есть все известные варианты "Омикрона"

Ученые из Института молекулярной биологии и генетики провели исследование/Фото: коллаж: "Сегодня"

Ученые Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины завершили исследования штаммов коронавируса в 93 образцах, взятых у больных. Они собранны с 10 по 31 января 2022 г. в 11 регионах страны. Ученые провели полногеномное генотипирование образцов методом секвенирования нового поколения.

Об этом сообщает Институт молекулярной биологии и генетики.

Реклама

Детали исследования

Из 93 больных COVID-19, у которых были взяты образцы, 80 – госпитализированы. 15 человек были невакцинированные, 23 — вакцинированы, у 55 пациентов статус вакцинации неизвестен. Возраст: 7 больных – дети до 16 лет; 42 – до 50 лет; 25 — 50-64 года; 19 больных – 65 лет и выше. Образцы поступили из Ужгорода, Ивано-Франковска, Полтавы, Сум, Тернополя, Черкасс, Хмельницкого, Ровно, Харькова, Киева и Одессы.

Что удалось выяснить?

Как выяснили ученые ИМБГ, во всех 11 регионах доминирует "Омикрон". Этот штамм детектировал в 83 образцах (89,3%). В Украине, судя по исследуемой выборке, присутствуют все ныне известные варианты "Омикрона": BA.1 и BA.2 обнаружено в семи регионах, BA.1.1 — в восьми, вариант BA.3 — в одном регионе. В то же время в 10 образцах ученые детектировали "Дельта" штамм. Это индийский штамм (B.1.617.2) и его варианты, в частности AY.43, AY.4, которые признаны опасными. В остальных образцах с "Дельтой" — т. н. вариант "русская дельта" (AY. 122).

Штамм "Омикрон"

На сегодня штамм "Омикрон" царит во всем мире. По состоянию на середину февраля, по данным мировой базы GISAID, он обнаружен в более чем 90% всех секвенированных образцов. В конце января в Европе "Омикрон" составлял 86%, в мире — 84%, а в Украине — 89%.

Реклама

Первый вариант "Омикрона" и его разновидность B.1.1. в Европе и мире в январе имели большие показатели, чем в Украине, тогда как в Украине было зафиксировано более чем вдвое выше уровень присутствия варианта BA.2. Этому варианту характерно быстрое распространение по сравнению с предыдущими вариантами "Омикрона" и других штаммов SARS-CoV-2.

Вариант "Омикрона" BA.3 детектировал последним (в конце ноября 2022 г.). Он не превышает 1% и на сегодня преимущественно встречается в Польше. Его свойства еще исследуются.

Штамм "Дельта"

Что касается "Дельта" штамма, который в ноябре прошлого года охватывал более 96% секвенированных в мире образцов, то сейчас его эффективно замещает "Омикрон". В конце января "Дельта" выявлена лишь у 13,8% образцов, секвенированных в Европе, и в 16% — в мире.

Реклама

Вакцинация от COVID-19 детей

Министерство здравоохранениянапомнило о правилах вакцинации несовершеннолетних от коронавируса. В Украине дети могут получить прививку Pfizer. Для этого необходимо обратиться в центры вакцинации. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

"Напомню, что в Украине дети в возрасте от 12 лет могут привиться против COVID-19 вакциной Comirnaty от Pfizer. По данным Центра контроля и профилактики заболеваний США, на середину октября 2021 года она (вакцина Pfizer, – Ред.) на 93% эффективна против госпитализации подростков в возрасте от 12 до 18 лет", – подчеркнула чиновница.

Для вакцинации с собой необходимо иметь:

свидетельство о рождении (детям от 12 до 13 лет) или паспорт;

идентификационный код;

согласие отца или опекуна (для детей от 12 до 13 лет).

Читайте также