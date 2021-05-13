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В Украине почти не осталось COVID-вакцин AstraZeneca: чем теперь будут прививать

13 мая, 14:50

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Сейчас продолжается иммунизация украинцев мобильными бригадами, которые используют другие препараты

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

В Украине для вакцинации населения от коронавируса почти не осталось прививок Covishield и SK-Bio британско-шведского производителя AstraZeneca. Часть вакцины зарезервировано для введения второй дозы.

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Об этом сообщает Минздрав в Facebook.

Вакцина для первой дозы закончилась в таких областях:

  • Винницкая;
  • Киевская;
  • Кировоградская;
  • Николаевская;
  • Полтавская;
  • Ровенская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Черниговская.

Вакцинация первой дозой в перечисленных регионах вновь начнется после получения новой партии препаратов против коронавируса.

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Пока украинцы во всех регионах вакцинируются препаратами CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech и Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

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Ранее мы сообщали, что в Украине выздоровевших от COVID-19 за сутки больше, чем заболевших.

Также напомним, вакцины Pfizer и Moderna могут нейтрализовать индийский COVID-19.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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