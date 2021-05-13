В Украине почти не осталось COVID-вакцин AstraZeneca: чем теперь будут прививать

Сейчас продолжается иммунизация украинцев мобильными бригадами, которые используют другие препараты

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

В Украине для вакцинации населения от коронавируса почти не осталось прививок Covishield и SK-Bio британско-шведского производителя AstraZeneca. Часть вакцины зарезервировано для введения второй дозы.

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Об этом сообщает Минздрав в Facebook.

Вакцина для первой дозы закончилась в таких областях:

Винницкая;

Киевская;

Кировоградская;

Николаевская;

Полтавская;

Ровенская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская.

Вакцинация первой дозой в перечисленных регионах вновь начнется после получения новой партии препаратов против коронавируса.

Пока украинцы во всех регионах вакцинируются препаратами CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech и Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

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Ранее мы сообщали, что в Украине выздоровевших от COVID-19 за сутки больше, чем заболевших.

Также напомним, вакцины Pfizer и Moderna могут нейтрализовать индийский COVID-19.

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